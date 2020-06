Pedullà: “Conte deve smetterla, tempo scaduto! Parla di step Inter, ma…”

Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – a “Sportitalia Mercato” è molto critico nei confronti di Conte dopo il pareggio casalingo dell’Inter contro il Sassuolo. Alla base del fastidio i commenti insoddisfatti verso la società, soprattutto a tema mercato

PASSAGGIO A VUOTO – Non le manda certo a dire Alfredo Pedullà dopo Inter-Sassuolo: «Da Antonio Conte ci si aspetta di più, il tempo ora è scaduto. Dopo Napoli ha parlato di step da fare per raggiungere la Juventus, ma la Juventus non c’entra e non esiste per l’Inter. La società nerazzurra ha fatto sforzi incredibili per mettergli a disposizione questa squadra. Gli perdoni l’uscita dalla Champions League contro il Barcellona B e dalla Coppa Italia contro il Napoli dopo il lockdown, ora anche la lotta scudetto. Ma poi a un certo punto non più. E non si può mettere in discussione la campagna acquisti fatta dall’Inter. Se si critica questo… È stato un passaggio a vuoto! Conte deve smetterla di lamentarsi del mercato fattogli dalla società. Vuole i giocatori di 32-33 anni e si lamenta di quelli che ha. E in estate l’Inter non potrà spendere molto sul mercato, come altre società in difficoltà». Questo il punto di vista di Pedullà, piuttosto indispettito dall’atteggiamento di Conte alla ricerca di alibi.