Teotino: «Confusione Inter, strano! Inzaghi, una cosa da cambiare»

L’Inter ha perso punti contro Sassuolo e Bologna a San Siro favorendo la risalita del Milan che si trova in testa alla classifica a +2 sui nerazzurri. Teotino ritiene che la confusione della squadra quando qualcosa va storto sia una cosa piuttosto anomala, ma nello stesso tempo rimane fermo sulla sua idea iniziale. Di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

CONFUSIONE – L’Inter di Simone Inzaghi tra Sassuolo e Bologna ha perso 5 pesantissimi punti, tra l’altro a San Siro. Secondo Gianfranco Teotino, un aspetto è decisamente anomalo: «L’Inter si è un po’ buttata via nelle ultime due partite di campionato a San Siro contro Sassuolo e Bologna. Erano partite praticamente già vinte, o quanto meno in pieno controllo, che sono state riaperte da gentili concessioni dei nerazzurri: prima la papera di Sommer e poi il placcaggio di Lautaro Martinez su Ferguson in area di rigore. Questi episodi avversi è come se avessero mandato in confusione la squadra, che è una cosa abbastanza strana dato che l’Inter è una squadra forte, è arrivata in finale di Champions League e ha affrontato il Manchester City. E quindi non dovrebbe essere così con i piani scombinati quando qualcosa va storto».

SCOSSA – Teotino sottolinea anche come Inzaghi stesso possa fare qualcosina in più per dare la scossa: «Io penso che l’Inter abbia tutti i mezzi e che sia tuttora la prima favorita per vincere il campionato. Questi sono stati due piccoli campanelli di allarme. L’altra cosa che dovrebbe cambiare nella gestione di Inzaghi è che per dare la scossa non basta fare i cambi ruolo per ruolo come ha sempre fatto, bisogna anche scombinare le carte sul manto verde del campo. Magari passare da una difesa a cinque a una difesa a quattro, insomma provare qualcosa che mandi in confusione gli avversari».