Italia-Malta, Spalletti non rinuncia ad Acerbi! Un altro dell’Inter dal 1′ − Sky

Italia-Malta si giocherà sabato sera, alle ore 21:00 allo Stadio San Nicola, e sarà fondamentale per l’eventuale qualificazione degli azzurri agli Euro 2024. Spalletti sa che l’appuntamento è potenzialmente decisivo e non intende perciò rinunciare ad (almeno) due dell’Inter.

INDISPENSABILI − Italia-Malta andrà in scena sabato sera e sarà un’altra gara valida e potenzialmente decisiva per la qualificazione agli Euro 2024. Luciano Spalletti non vuole sbagliare e, secondo quanto riferito da Beppe Di Stefano a Sky Sport, non intende rinunciare a Francesco Acerbi al centro della difesa. Ma non è l’unico dell’Inter che va verso una maglia da titolare anche con la nazionale. Lo stesso discorso vale per Federico Dimarco: la sua qualità a sinistra serve.