ten Hag amaro dopo eliminazione: «Errore Onana? Può capitare»

L’Inter è uscita agli ottavi di Champions League nonostante la vittoria per 1-0 contro il Liverpool ad Anfield. Destino uguale anche per l’Ajax di ten Hag che ieri, in casa, ha perso 0-1 contro il Benfica. Il gol è arrivato per un errore di Onana, futuro portiere dell’Inter.

COMMENTO – L’Inter per il prossimo anno ha blindato Andre Onana dell’Ajax. Il portiere dei lancieri il prossimo anno si unirà ai nerazzurri e si giocherà il posto con Samir Handanovic. Ieri però, Onana, non è stato perfetto contro il Benfica e anzi, un suo errore, è costato l’eliminazione al suo Ajax. Ecco il commento di ten Hag, allenatore dei lancieri, durante la conferenza stampa con le parole riportate da Alfredopedulla.com. «Errore di Onana? Può capitare, se avessimo segnato non staremmo qui a commentare quell’errore, purtroppo è andata così, siamo stati poco lucidi in avanti».

Fonte: Alfredopedulla.com