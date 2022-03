Marchetti: «Inter, problema non è pari col Torino. Ora da capire una cosa»

Luca Marchetti ha parlato del momento non facile in casa Inter: nella scorsa partita domenica sera ha pareggiato contro il Torino.

PROBLEMA – Queste le parole su TMW Radio da parte di Luca Marchetti sul momento non facile in casa Inter. «Flessione di risultati, non di prestazioni: Berisha domenica avrà fatto almeno 3 parate decisive. Il Torino è una squadra che ha messo in difficoltà tutti: il problema dell’Inter non è il pareggio di domenica contro i granata, senza Brozovic e pochi giorni dopo la vittoria di Anfield, ma quelli ottenuti nelle scorse settimana prima della vittoria sulla Salernitana. Ora avrà Fiorentina e Juventus: bisognerà capire la tenuta mentale e la caparbietà di una squadra».