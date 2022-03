Lukaku, ex Inter non sarà convocato dal Belgio. Il CT: «Non farò eccezioni»

Romelu Lukaku, attaccante passato dall’Inter al Chelsea la scorsa estate, non sarà convocato dal CT del Belgio, Roberto Martinez.

NON CONVOCATO – Queste le parole da parte di Roberto Martinez, CT del Belgio, sulla decisione di non convocare Romelu Lukaku, attaccante passato dall’Inter al Chelsea la scorsa estate, ed Eden Hazard, esterno offensivo del Real Madrid, in quanto con poche presenze con i rispettivi club per le amichevoli contro Irlanda e Burkina Faso (venerdì l’annuncio della sua selezione). «No, non farò eccezioni – si legge su Nieuwsblad.be –. Perché allora non ha senso usare un approccio diverso, allora è meglio non farlo. Abbiamo escogitato un piano molto tempo fa per convocare solo giocatori con meno di 50 presenze. Quindi non ho intenzione di cambiarlo ora».

PROBLEMA – Roberto Martinez, al momento, non fa un dramma il fatto che Lukaku ed Hazard siano poco impiegati. «Ora non lo prendo troppo sul serio, a settembre potrebbe diventare un problema perché poi il Mondiale arriverà molto presto. Quest’estate molti giocatori cambieranno club. Questo può essere positivo, ma può anche essere pericoloso. Perché con una nuova squadra serve sempre un periodo di adattamento e tra l’inizio della competizione e l’inizio dei Mondiali mancano solo sedici partite circa. Non è molto».