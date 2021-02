Tecca: Â«Conte martella, valore aggiunto per l’Inter. Gruppo compattoÂ»

Tecca: «Conte martella, valore aggiunto per l’Inter. Gruppo compatto»

Condividi questo articolo

Massimo Tecca

Tecca parla bene di Conte all’indomani di Inter-Lazio 3-1, la partita che ha portato i nerazzurri in testa alla classifica di Serie A. Queste le considerazioni del giornalista, ospite di Sky Sport 24.

IL VALORE DEL TECNICO – Per Massimo Tecca nel primato in classifica c’è molto di Antonio Conte: «Un allenatore capace di martellare in questo modo, e quindi di far sentire importanti tutti i calciatori, è un valore aggiunto. Non molla mai su tutto, è un perfezionista: dopo la partita persa a Genova l’Inter non ha sbagliato un colpo. Ha dato la sensazione di essere un gruppo compatto, con qualità e sacrificio. In tutto questo la mano di Conte si vede eccome».