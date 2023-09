Taveri: «Inter-Milan, derby non decisivo! Lautaro Martinez…»

Inter e Milan si sfideranno sabato, entrambe appaiate in cima alla classifica, nel primo derby della stagione. Dagli studi di SportMediaset il giornalista Mino Taveri parla così della sfida

ANALISI – Questa l’analisi di Taveri: «Un derby che non è decisivo. Siamo all’inizio. Sono entrambe in testa, hanno segnato entrambe otto gol. L’Inter dovrà provare a fare una magia per far riposare Lautaro Martinez. Ci sono state buone indicazioni anche da Thuram in Nazionale. Il Milan potrebbe subire qualche cambio da Pioli nell’intelaiatura. Per le due squadre adesso c’è anche la Champions League: le coppe spostano molto il rendimento delle squadre».