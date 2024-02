Taveri: «Inter fa spavento in attacco! Lukaku? Vorrà dare di più»

L’Inter, domani sera, sfiderà la nuova Roma di De Rossi reduce da tre vittorie consecutive. Mino Taveri, dagli studi di SportMediaset, ha provato ad analizzare il match

MOTIVAZIONI – Queste le considerazioni di Taveri: «Roma? Adesso c’è l’Inter. Magari hanno azzeccato l’uomo giusto, tre vittorie consecutive da quando è arrivato De Rossi. Qualcuno può dire che le avversarie non erano di rango, ma le partite vanno vinte. De Rossi è l’uomo giusto per quello spogliatoio, sa come gestire una squadra come la Roma. Ma sa anche che con la sola psicologia non si vincono le partite. L’Inter è un test importante, da capire quale atteggiamento vorrà utilizzare. Attacco? Le accoppiate sono suggestive, 27 gol per l’accoppiata dell’Inter (Lautaro Martinez-Thuram), contro i 17 di quella romanista (Dybala-Lukaku). Lì davanti i nerazzurri fanno spavento, ma Dybala sembra avere un’altra faccia rispetto alla gestione Mourinho. Lukaku? Vorrà dare qualcosa di più»