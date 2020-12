Taveri: “Conte ci spieghi perché è arrivato ultimo nel girone! Altrimenti…”

Mino Taveri

L’Inter è stata eliminata dalla Champions League, chiudendo ultima nel girone. Mino Taveri – ospite negli studi di “Pressing Champions League” in onda su Italia 1 – critica l’atteggiamento di Conte dopo il pari con lo Shakhtar Donetsk

SPIEGAZIONI – L’Inter ha chiuso il girone di Champions League all’ultimo posto. Mino Taveri chiede ad Antonio Conte di spiegare perché: «Non penso che si debba parlare più di Christian Eriksen, capisco l’amarezza di Conte ma noi dobbiamo solo chiedere perché ha fatto un girone di Champions League arrivando ultimo. Qualcuno ce lo deve spiegare, altrimenti mandiamo le squadre in campo senza allenatore e come viene viene. Non è uno che fa molto autocritica come allenatore, difficilmente dice stasera ho sbagliato questo o quel cambio. Non è matematico che se metti Eriksen vinci la partita, ma il girone va giocato in un altro modo. Lui deve spiegare qual è il modo».