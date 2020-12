Morto Paolo Rossi, gravissimo lutto per il mondo del calcio

È morto Paolo Rossi, simbolo dei Mondiali del 1982. L’ex attaccante, che portò l’Italia a trionfare in Spagna, aveva sessantaquattro anni. A dare l’annuncio il giornalista Enrico Varriale.

LUTTO – Il calcio italiano perde uno dei suoi principali protagonisti. È morto Paolo Rossi, indimenticabile attaccante che trascinò l’Italia a vincere i Mondiali in Spagna nel 1982. Nato il 23 settembre 1956 a Prato, in carriera con i club ha vestito le maglie di Juventus, Como, Lanerossi Vicenza, Perugia, Milan e Verona. La terribile notizia la dà il giornalista Enrico Varriale, sul suo account ufficiale Twitter: “Una notizia tristissima, ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni. R.i.p. caro Paolo”.

