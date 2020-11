Taveri: “Conte è diverso, sembra quasi passivo e rassegnato! Non vorrei…”

Mino Taveri

L’Inter non riesce a battere il Real Madrid, complicando ulteriormente il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League. Mino Taveri – ospite negli studi di “Pressing Champions League”, in onda su Italia 1 -, si concentra sulle espressione di Conte

ESPRESSIONE – L’Inter non ce la fa a battere il Real Madrid in Champions League. Mino Taveri si concentra sull’espressione quasi rassegnata di Antonio Conte: «Non è il Conte che siamo abituati a vedere, Conte è uno che non si ferma mai, che fa su e giù in panchina. Invece ora sembra passivo e rassegnato. La sua espressione in campo sembra quasi dire: “Vedo la differenza tra noi e il Real Madrid e non se ne esce”. Non vorrei ci fosse qualcosa di sbagliato dietro».