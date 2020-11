Capello: “Inter, difesa a 3 inadatta. Il Real Madrid poteva dilagare”

Condividi questo articolo

Fabio Capello

Fabio Capello, ex allenatore di Roma e Milan, ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid, nella quarta giornata del gruppo B di Champions League.

SCOSSA CERCASI – Il Real Madrid di Zinedine Zidane passeggia a San Siro contro un’Inter spaurita e insipida. Nel post partita, Fabio Capello, ex allenatore e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato così l’atteggiamento tattico dei nerazzurri: «Non puoi schierarti con una difesa a tre se gli avversari non hanno attaccanti, perché significa che ti mangiano a centrocampo. Il Real Madrid poteva stare 0-3 dopo venti minuti, nell’Inter c’è qualcosa che non funziona». L’ex allenatore di Roma e Milan ha poi chiesto ad Antonio Conte se il cambio modulo potesse essere fatto prima dell’espulsione. Ma la risposta del tecnico nerazzurro è stato piuttosto ondivaga (potete recuperarla QUI).