Tardelli: «Skriniar è una punta ormai. Inter, nessuno ha paura di sbagliare»

Marco Tardelli, ex calciatore ed allenatore, individua i punti forza dell’Inter. Ecco le sue parole dagli studi del programma La Domenica Sportiva su Rai 2 dopo la vittoria sulla Lazio.

GRUPPO CEMENTATO – La copertina della vittoria dell’Inter contro la Lazio se la prende la difesa. E secondo Marco Tardelli non è un caso che il 2-1 sia stato deciso proprio dai giocatori arretrati, in primis Milan Skriniar. Ecco i suoi elogi ai singoli dei nerazzurri: «Skriniar ormai è una punta, lo trovi sempre in mezzo all’area. Credo che sia una squadra che gioca con grande serenità. Tutti si prendono grandi responsabilità, non hanno paura di sbagliare. Brozovic ha fatto due errori come non faceva da tempo, ma poi ha continuato a giocare».