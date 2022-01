VIDEO – Inter-Lazio 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Lazio, match della ventunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DI NUOVO DAVANTI – Inter-Lazio 2-1 nella ventunesima giornata di Serie A. L’Inter risponde alla grande al Milan e si riprende la testa della classifica. Al 17′ segnerebbe Lautaro Martinez, su bell’assist di Alexis Sanchez, ma è in fuorigioco e il VAR annulla. Il Toro potrebbe rifarsi poco dopo, sulla sua gran girata fa un miracolo Thomas Strakosha. Al 30′ però nessuno può impedire il gol dell’Inter, un bel sinistro dal limite di Alessandro Bastoni a seguito di un corner. Passano cinque minuti e la Lazio pareggia, anzi è l’Inter che regala l’1-1: lancio di Danilo Cataldi, Stefan de Vrij e Milan Skriniar si addormentano, Samir Handanovic esce in ritardo bucando l’intervento e Ciro Immobile lo anticipa segnando a porta vuota. Più o meno è l’unica vera occasione dei biancocelesti in tutta la partita. Per il resto solo Inter, anche sfortunata quando Strakosha fa un altro prodigio su Denzel Dumfries e Luiz Felipe mura quasi sulla linea Ivan Perisic. Quando sembra esserci una sorta di maledizione sui nerazzurri Bastoni si inventa uomo assist, crossa al centro e Skriniar di testa si fa perdonare con l’incornata del nuovo vantaggio. Il 2-1 maturato al 67′ stavolta non cambia più, Simone Inzaghi riesce a battere il suo passaggio vendicando il KO dell’andata.

Video con gli highlights di Inter-Lazio dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.