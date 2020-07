Tardelli: “Inter, Conte copre la squadra ma grossi problemi! Bologna…”

Tardelli è stato ospite della trasmissione “La Domenica Sportiva” su Rai Due. L’ex allenatore dell’Inter ha commentato la sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna provando a interpretare il pensiero di Conte

L’ANALISI – Così Marco Tardelli: «Antonio Conte sta cercando di coprire la squadra, sta aiutando la squadra prendendosi tutte le colpe. Però capisce che ci sonno dei grossi problemi. L’Inter ha una rosa importante, però fisicamente si è vista in difficoltà. Fra l’altro non è mai stato un problema dell’Inter, perché Conte l’ha presentata sempre in condizioni fisiche abbastanza buone. Non so, è cambiata la partita con il rigore. Probabilmente pensavano di aver già vinto questa gara, ma il Bologna ha trovato dei ragazzini che sono fantastici. Sinisa Mihajlovic sta facendo veramente un ottimo lavoro».