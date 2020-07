Ferrara: “Lukaku, un errore cedere il rigore a Lautaro Martinez! Conte…”

Lautaro Martinez sbaglia il rigore generosamente concesso da Lukaku nella sfida poi persa dall’Inter contro il Bologna. Secondo Ciro Ferrara – ospite negli studi di “Pressing Serie A”, in onda su “Italia 1” – il belga ha sbagliato. L’ex difensore spezza una lancia a favore di Conte

ERRORI – Lautaro Martinez fallisce il rigore contro il Bologna. Per Ciro Ferrara l’errore parte innanzitutto da Romelu Lukaku: «Lautaro Martinez non penso sia un peso, ma certamente è un problema soprattutto per se stesso. Questo è il destino degli attaccanti che hanno momenti in cui non riescono in nessuna maniera a fare gol. Oggi Lukaku ha sbagliato a voler cedere il rigore a Lautaro, sicuramente è stato un gesto bello ma il rigorista è lui e deve andare lui sul dischetto perché la partita non era ancora terminata. Col senno del poi, se l’Inter avesse vinto, oggi avremmo parlato del bellissimo gesto, ma è costato davvero caro».

DETTAGLI – Ferrara non è d’accordo con chi dice che un tecnico con lo stipendio di Antonio Conte debba raggiungere subito determinati risultati: «Dobbiamo lasciare da parte il discorso economico, Conte ha un determinato tipo di ingaggio che è il risultato di tanti anni di carriera con diversi risultati. Non mi piace accostare l’ingaggio al risultato da ottenere. C’è una cosa su cui Conte ribatte spesso e sono i dettagli, sono quelli che fanno la differenza. I giocatori devono recepire le situazioni e i momenti in cui si trovano, e oggi si sono trovati in situazioni in cui non puoi mollare nulla. Quando Conte sarà riuscito a inculcare questo, allora vedremo un’Inter diversa».