Tardelli: “Eriksen ingiudicabile da Napoli-Inter. Attenzione ai rientri”

Tardelli avvisa di non sparare a zero su Eriksen. Il centrocampista danese fin qui è stato criticato per i suoi esordi in nerazzurro, ma secondo l’ex allenatore Napoli-Inter di sabato non potrà ancora dare giudizi in senso definitivo. Questa la sua analisi durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

TEMPO ANCORA NECESSARIO – Marco Tardelli non vuole sentenze certe, soprattutto dopo tre mesi di stop. A pochi giorni dalla Coppa Italia l’invito è di andare cauti con i giudizi: «Io credo che Christian Eriksen non si possa giudicare in questa semifinale. Credo che sia un giocatore anche lui molto stressato, perché vuole dare qualcosa di più a quest’Inter che l’ha comprato e l’ha voluto, anche per quello che guadagna ovviamente. Però giudicarlo in queste partite così, dopo tre mesi, coi rientri che non si sa come sarano fisicamente e mentalmente no. Deve dare qualcosa di più: qualità, rapidità. Questo finora non l’ha fatto, e non si capisce perché. Probabilmente il calcio inglese è molto meno stressante e ha tattiche diversa del calcio italiano, di conseguenza si trova in difficoltà. Io credo che Eriksen sia un giocatore di qualità che potrà dare qualcosa, ma non aspettiamoci che lo faccia in questa Coppa Italia».