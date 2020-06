Corbo: “Lautaro Martinez, cos’ha l’Inter in meno del Barcellona?”

Corbo non approva la volontà di Lautaro Martinez di lasciare l’Inter per il Barcellona. Il giornalista, in collegamento da Napoli per “La Domenica Sportiva” su Rai 2, manda un messaggio molto esplicito alla punta argentina.

PERCHÉ CAMBIARE? – Antonio Corbo non ritiene che il trasferimento, di cui si discute da mesi, sia un passo avanti nella carriera del Toro: «Allo staff dell’Inter io chiederei: “Ma qual è la reazione nei confronti di Lautaro Martinez, che sogna a occhi aperti di andare al Barcellona?” Intanto il Barcellona aspetta a dare i centoundici milioni della clausola. Ma cosa ha in meno, e in prospettiva, l’Inter faraonica di Suning rispetto al Barcellona che ha un presidente contestato, dei dissidi interni e delle situazioni difficili? Lui sogna di andare a Barcellona, ma fossi un dirigente dell’Inter o lo stesso Giuseppe Marotta gli parlerei. Non basta che Antonio Conte gli abbia parlato e che lui, finché sarà in Italia, darà il massimo per l’Inter. Ci mancherebbe, ma perché Lautaro Martinez vuole andare via dall’Inter? Cosa non gli sta bene? Questo è un piccolo neo nella valutazione e nella prospettiva di questa squadra, che è la nuova realtà. Mentre la Juventus ha vinto sinora si pensava che l’Inter fosse una parabola nuova, invece questo fatto mi fa pensare».