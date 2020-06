Napoli-Inter, per Gattuso formazione quasi fatta. Test al San Paolo – Rai

Per Napoli-Inter, oltre a Conte (vedi articolo) anche Gattuso inizia a pensare alla formazione. Durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2 è stato dato il probabile undici dei partenopei, che riprendono dalla vittoria per 0-1 del Meazza di febbraio.

TUTTO FATTO – In Napoli-Inter non dovrebbero esserci sorprese di formazione da parte di Gennaro Gattuso. Il tecnico ex Milan non metterà Arkadiusz Milik titolare, dopo le voci di mercato di questi mesi: in attacco Dries Mertens, per il quale dovrebbe essere la settimana dell’annuncio del rinnovo, affiancato da José Maria Callejon e Lorenzo Insigne. A centrocampo ovviamente Fabian Ruiz, il goleador della partita d’andata, con lui l’altra mezzala sarà Piotr Zielinski. Diego Demme completerà il centrocampo da centrale, mentre Kostas Manolas sarà l’unico vero assente. In difesa spazio quindi a Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, sulle fasce Giovanni Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. La squadra del Napoli per l’Inter è pressoché fatta con quasi una settimana d’anticipo, ma ora prosegue la preparazione alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gattuso ha deciso che venerdì sera, alla vigilia, gli azzurri si alleneranno direttamente al San Paolo. Sarà una seduta per testare anche il terreno di gioco, che con Napoli-Inter ospiterà una partita dopo oltre tre mesi.