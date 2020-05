Tardelli: “Chiellini, mi dispiace. Sbagliato dichiarare odio verso l’Inter”

Tardelli si inserisce a gamba tesa nella polemica tra Giorgio Chiellini, Felipe Melo e Mario Balotelli. La bandiera della Nazionale italiana critica aspramente il difensore della Juventus per le parole sull’Inter. Di seguito le sue parole su Twitter

NUOVE CRITICHE – Marco Tardelli critica le recenti dichiarazioni del difensore: “Sono veramente dispiaciuto per le dichiarazioni di Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, della Juventus e uomo di spicco nel direttivo AIC. Parole dure nei confronti di compagni-colleghi che dovrebbero considerarlo un punto di riferimento. L’odio dichiarato verso un altro club crea odio (si riferisce all’Inter, ndr.). Da capitani come Zoff e Scirea ho imparato il rispetto per l’avversario anche nella lotta più dura”.