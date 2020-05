Sensi-Tonali-Barella: sogno Inter tutto azzurro. Eriksen e non solo: 6+1

Sensi dovrebbe restare all’Inter (qui i dettagli), Barella è ormai un perno della squadra, Tonali uno dei sogni sul mercato. Il centrocampo nerazzurro, con Antonio Conte in panchina, dovrebbe avere un chiaro marchio Azzurro nelle prossime stagione: ecco le prospettive

MAGICO TRIO – La rivoluzione italiana nel centrocampo dell’Inter sembra una chiara intenzione di Marotta. Il club ha chiaramente deciso di puntare su calciatori talentuosi, giovani e Azzurri: gli investimenti per Sensi e Barella sono una chiara prova. Tonali potrebbe essere il prossimo, anche se la concorrenza non manca. Il trio italiano potrebbe spadroneggiare per diverse stagioni, ma non si gridi all’abbondanza. Il calcio di Conte presuppone in quel ruolo rotazioni continue: Eriksen e Brozovic saranno fondamentali. Uno tra Gagliardini e Vecino dovrebbe restare per concludere un reparto di assoluto livello. Discorso a parte per Borja Valero che potrebbe concludere la sua esperienza nerazzurra. Resta poi sullo sfondo il profilo di Vidal: pallino di Conte e uomo d’esperienza che concluderebbe alla perfezione il reparto.