Tardelli: “Allenamenti? Situazione illogica! Serie A, ho un’idea”

Tardelli è contrario al fatto che gli allenamenti possano riprendere prima che si superi l’emergenza Coronavirus. L’ex centrocampista, in collegamento da Roma per “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ha anche dato un breve giudizio su come finire la Serie A.



STRADA ANCORA LUNGA – Marco Tardelli ritiene che il calcio debba aspettare che la diffusione del Coronavirus si arresti: «Io credo che bisogna assolutamente fermare gli allenamenti, perché è illogico e non è giusto per i calciatori, che peraltro nessuno li ascolta. Poi sperare, ed essere fortunati, di riuscire a debellare questo virus per completare ad agosto e settembre la Serie A. Io ho quest’idea di doverlo continuare, perché è stato un campionato diverso e anche divertente finché abbiamo potuto».