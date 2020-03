Volpi: “Allenamenti in Serie A? Bisogna fidarsi dei medici!”

Volpi, in collegamento per “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ha commentato le questioni legate alla Serie A. Una, molto discussa in questi giorni, riguarda la possibilià di riprendere gli allenamenti, con la Lazio che ha rinviato la ripresa che doveva essere prevista per oggi (vedi articolo).

PALLONE DA RISOLLEVARE – Secondo Jacopo Volpi ci sarà la necessità, per i club di Serie A, di superare un grosso dissesto economico dato dal Coronavirus: «Per quanto riguarda i numeri sarà difficile che tutto il mondo calcio possa recuperarli in tempi brevi. Lo stesso mondo calcio si è mosso, all’inizio, un po’ tardi e un po’ male, lo possiamo dire senza nessun tipo di remora. Siamo in buona compagnia, perché l’Europa ha fatto molto peggio di noi: hanno continuato a fare delle partite a porte aperte. Da noi ci sono stati troppi litigi di quartiere che hanno fatto perdere tempo prezioso, ne stanno iniziando altri adesso sulla questione allenamenti. Lì bisogna fidarsi della federazione medico-sportiva: non è ancora il tempo di iniziare gli allenamenti. Sono contento che Lazio e Napoli siano un po’ tornate sui propri passi, adesso l’Italia si è allineata bene e sta facendo buona figura. L’inizio però è stato tortuoso».