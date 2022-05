Tacchinardi: «Juventus-Inter, può succedere di tutto! Sentimento di rivalsa»

Inter e Juventus si sfidano stasera allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00 per la finale di Coppa Italia. Alessio Tacchinardi, ospite negli studi di Sport Mediaset, parla delle possibili strategie di Allegri e della pressione sui bianconeri

RIVALITÀ – Inter e Juventus si sfidano nella finale di Coppa Italia in programma stasera all’Olimpico alle ore 21.00. Alessio Tacchinardi parla della grande rivalità tra le due squadre: «Lo spettacolo è veramente bello, una rivalità sportiva di altissimo livello, inutile negarlo. L’Inter ha già portato a casa una Coppa quindi c’è sicuramente anche quel sentimento di rivalsa da parte della Juventus. Io penso che nelle finali secche può succedere di tutto, non sempre vince la più forte che è l’Inter secondo me. In due partite l’Inter ha più possibilità, qui è un 50 e 50. Per la Juventus è una partita molto delicata, sicuramente c’è una grande pressione sui bianconeri ma Allegri se c’è una cosa che sa fare bene è quella di gestire la pressione».

PRECEDENTI – Tacchinardi prosegue parlando delle strategie di Allegri nei tre precedenti incontri stagionali: «Allegri ha affrontato l’Inter con tre diverse strategie: quella che ha portato al pareggio nella prima sfida di campionato con Dybala in panchina e i cambi decisivi durante la partita. In Supercoppa la Juventus è stata molto timida, forse in quel momento era una Juventus con la febbre, l’Inter ha vinto all’ultimo minuto ma onestamente in quella partita lì è stata remissiva. Altra strategia quella dell’ultimo incontro dove è stata la Juventus più intensa e dinamica della stagione, quindi onestamente mentre ho nella testa la partita che andrà a fare l’Inter non ho in testa quella che potrebbe fare la Juventus. Sicuramente deve provare a fare la partita contro una squadra solidissima che sta bene mentalmente e non sarà semplice».