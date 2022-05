Lautaro Martinez: «Alzare la Coppa Italia obiettivo Inter! Non chiedo di più»

Lautaro Martinez sarà titolare nella finalissima di Coppa Italia Juventus-Inter, che prenderà il via alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma (vedi formazioni). Per lui intervista a Inter TV.

TROFEO DA VINCERE – Lautaro Martinez presenta la finale Juventus-Inter: «Significa tanto, significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro che non è ancora finito. Dobbiamo coronarlo oggi, sarà una partita difficile ma dobbiamo fare quello che abbiamo fatto in questi giorni per portare a casa il risultato. In queste partite contano i dettagli, sono partite chiuse: è una finale, dobbiamo affrontarla come è. Dobbiamo alzare il trofeo, che è il nostro obiettivo. Sto bene, sono tranquillo, contento e felice. Oggi ci sarà la mia famiglia e non chiedo di più: alzare la coppa e festeggiare coi miei tifosi».