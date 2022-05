Ferrara: «Juventus-Inter? Rivalità. Match pesa più per i bianconeri»

Ciro Ferrara, intervenuto in collegamento su Sportmediaset, ha parlato di Juventus-Inter, a pochi minuti dal calcio d’inizio della finale di Coppa Italia

RIVALITA’ – Queste le parole di Ferrara a margine del calcio d’inizio: «Speriamo di assistere ad una bellissima gara, c’è tanta rivalità ma spero ci sia tanto rispetto in campo. Quando si arriva a maggio diventano partite importanti, sia per l’Inter che per la Juventus. Forse pesa di più per i bianconeri, l’Inter è ancora in gioco per lo scudetto ed ha vinto la Supercoppa. Juventus-Inter? Allegri sarebbe contento se dovesse vincere, anche se giocasse male (ride, ndr)».