Tacchinardi: «Inter ha qualcosa in più del Milan! Rossoneri imprevedibili»

L’Inter domani affronterà il Milan in una sfida decisiva per la lotta al titolo in Serie A. L’ex calciatore Tacchinardi, a TMW Radio, ha analizzato le due milanesi in vista del derby.

GRANDE MATCH – Alessio Tacchinardi ha detto la sua sul derby delle ore 20.45 tra Milan e Inter: «È una bella partita. Penso che l’Inter sia una corazzata, anche a livello fisico. Però sono curioso per l’imprevedibilità dei giocatori dalla trequarti in su del Milan. Una partita molto bella, con un pubblico che sarà pazzesco. Penso che l’Inter abbia qualcosa in più sul lungo, anche se comunque in classifica il Milan è avanti, la potrebbe tagliare in due portandola a tanti punti di distacco, ha una bella occasione sulla partita secca. Sul lungo, a oggi, mi sembra che l’Inter sia una squadra più completa, più fisica. Però onore al Milan e a Stefano Pioli che stanno facendo un super campionato e vedremo una super partita».