Floccari: «Dzeko leader tecnico, mi ha sorpreso una sua velocità nell’Inter»

Per Floccari è Dzeko la principale risorsa che l’Inter metterà in campo nel derby contro il Milan. L’ex attaccante, nel post partita di Cagliari-Atalanta su DAZN, ha dato una definizione del bosniaco.

IL NUOVO 9 – Sergio Floccari ha ottime parole per chi guiderà l’attacco nerazzurro nel derby: «Edin Dzeko è un leader tecnico. A me ha sorpreso come è entrato nell’Inter, perché sostanzialmente è un regista d’attacco. La squadra ruota attorno a lui, la velocità con cui lui è riuscito a imporsi mi ha meravigliato perché non era affatto semplice. Aver trovato questo Dzeko, dopo la partenza di Romelu Lukaku, è stato fondamentale».