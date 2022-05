Tacchinardi: «L’Inter mi è piaciuta, Lautaro Martinez bene! Dzeko in crisi»

Alessio Tacchinardi, ospite negli studi di Pressing Serie A su Italia Uno, si è espresso sull’Inter. La squadra di Inzaghi ha vinto 1-3 a Cagliari. Le parole dell’ex giocatore, oggi opinionista tv

SQUADRA IN SALUTE − Tacchinardi sul momento dei nerazzurri dopo la vittoria di Cagliari: «Mi è piaciuta molto l’Inter, nonostante la pressione addosso. L’Inter aveva una gara difficile, arrivava da una partita di coppa dispendiosa. Ho visto un’Inter forte e in palla, al momento sta benissimo. Sta combattendo fino all’ultimo. Lautaro Martinez continua a crescere partita dopo partita. Ottima Inter. Dzeko è invece in grande crisi».