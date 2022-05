VIDEO – Bologna-Sassuolo 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Sassuolo, anticipo mattutino della trentasettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



ASSEDIO INUTILE – Bologna-Sassuolo 1-3 nell’anticipo mattutino della trentasettesima giornata di Serie A. Il Sassuolo si aggiudica il derby emiliano. Primo tempo non scintillante, ma al 35′ su corner da destra Gianluca Scamacca salta a centro area e di testa sblocca una partita fin lì soporifera. Nella ripresa i neroverdi pensano di aver raddoppiato: incorna da angolo Gian Marco Ferrari, traversa e Vlad Chiriches mette in rete. Il difensore rumeno ha però controllato col braccio, il VAR annulla. Il Bologna però non c’è e il Sassuolo raddoppia al 75′: cross da destra respinto da Lukasz Skorupski e con una splendida rovesciata Domenico Berardi infila la porta rossoblù. Cinque minuti dopo filtrante in verticale per Scamacca, che vince il duello e davanti a Skorupski fa doppietta. Incredibile il gol che si mangia Riccardo Orsolini da due passi, mandando a lato di testa su cross dalla sinistra. A inizio recupero cross di Mitchell Dijks sporcato di mano da Ruan Tressoldi, rigore dato dal VAR. Orsolini si fa perdonare per l’errore precedente e piazza il pallone all’incrocio dei pali, 1-3 al 92′ ma non cambia nulla.

