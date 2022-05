Tacchinardi: «Dzeko nei peggiori no? Inter mai mollato un centimetro»

Tacchinardi fa le pagelle di fine stagione e per quanto riguarda l’Inter trova un bocciato su tutti: Dzeko. L’ex centrocampista di Juventus e Villarreal, nell’ultima puntata di Pressing Serie A su Italia 1, non vede bene il rendimento dato dal bosniaco.

GIOCATA FINO IN FONDO – L’Inter ci ha provato, ma alla fine si è dovuta arrendere: chiude la Serie A seconda. Per Alessio Tacchinardi lo sforzo dei nerazzurri è comunque da lodare: «L’Inter non ha mollato un centimetro, complimenti perché ha fatto un grande campionato. Stefano Pioli è l’artefice numero uno di questo scudetto, che non si pensava potesse vincere il Milan. Nei peggiori Edin Dzeko non lo mettiamo?»