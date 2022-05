Tardelli: «Inter ottima ma ecco dove ha perso. Dzeko? Non all’altezza»

Tardelli assegna un giudizio positivo alla stagione dell’Inter, nonostante non abbia apprezzato Dzeko. Ecco le sue parole dallo studio della trasmissione La Domenica Sportiva su Rai 2.

PECCATO – L’Inter può rimproverarsi qualcosa, ma senza esagerare. Questa è l’opinione di Marco Tardelli, che dà un voto positivo al campionato dei nerazzurri. Tuttavia l’ex allenatore è rimasto deluso da un giocatore. Ecco le sue parole: «Ha avuto un periodo brutto dove ha fatto pochi punti, è lì che l’ha perso. Ma nonostante questo ha fatto un ottimo campionato, ha vinto due trofei, è uscita dalla Champions League a testa alta. Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro. Ha sbagliato qualcosa, non so se la preparazione fisica. Edin Dzeko non è stato all’altezza della situazione».