VIDEO – Sassuolo-Milan 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Milan, match della trentottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



SCUDETTO – Sassuolo-Milan 0-3 nella trentottesima giornata di Serie A. Chi pensava che il Sassuolo potesse fare un favore all’Inter si sbagliava di grosso. Il Milan completa la sua corsa e in poco più di mezz’ora chiude la pratica per il titolo. Un errore clamoroso di Kaan Ayhan al 17′ manda sulla sinistra in una prateria Rafael Leao, cross al centro dove Olivier Giroud gira facendo passare il pallone in mezzo alle gambe sia di Gian Marco Ferrari sia del poco reattivo Andrea Consigli. Ennesimo gol del Milan con svarioni disarmanti degli avversari. Passa un quarto d’ora, ancora Leao va via a Ferrari e dal fondo crossa per il sinistro vincente di Giroud, doppietta e 0-2. Match chiuso quattro minuti dopo, quando Leao stavolta mette in mezzo da destra per il mancino piazzato di Franck Kessié. Per l’ivoriano regalo d’addio visto che andrà al Barcellona a parametro zero. Anche fortunato il Milan nel tenere la porta inviolata, quando il Sassuolo sfiora il gol con un destro di Hamed Junior Traoré sul palo. Poi è solo un’attesa prima di poter festeggiare.

Video con gli highlights di Sassuolo-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.