VIDEO – Inter-Sampdoria 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Sampdoria, match della trentottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



LA VITTORIA PIÙ AMARA – Inter-Sampdoria 3-0 nella trentottesima giornata di Serie A. L’Inter vince e dilaga quando ormai non c’era più niente da fare. Regge poco più di un tempo la Sampdoria, nonostante i nerazzurri dall’inizio provino ad assaltare la porta di Emil Audero. Il portiere blucerchiato salva su un colpo di testa di Joaquin Correa e una conclusione potente di Lautaro Martinez al termine di un contropiede. Appena iniziata la ripresa fa lo stesso su un’azione palla a terra con colpo di tacco di Correa per il destro a botta sicura di Nicolò Barella. L’Inter continua a giocare e al 49′ il muro della Sampdoria crolla, con discesa di Barella e assist per il sinistro vincente di Ivan Perisic. Il croato poco dopo è costretto a uscire per un infortunio. Quando lo fa però il risultato è già 3-0, perché nel frattempo si è sbloccato Correa. L’argentino, a secco dal 31 ottobre, al 55′ raddoppia con un tiro piazzato su assist di Hakan Calhanoglu. Due minuti dopo va via da solo per oltre metà campo, sembra perdere il tempo ma lo ritrova e supera Audero. È doppietta per il Tucu, la terza stagionale nelle uniche volte in cui ha segnato. Al triplice fischio, però, la festa è altrove.

Video con gli highlights di Inter-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.