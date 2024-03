Szczesny: «Finito sogno scudetto la Juventus ha perso energie»

Szczesny va contro Allegri e le parole di tutta la stagione su quando diceva che la Juventus non era in corsa con l’Inter. Il portiere bianconero, a Rai Sport, dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio ammette che i suoi ci credevano eccome.

VOLEVANO VINCERE – La Juventus perde al 93′ contro la Lazio e resta a -17 dall’Inter, ma con una partita in più. Wojciech Szczesny torna a quando questo distacco era praticamente azzerato: «Cos’è successo? Sicuramente il fatto che abbiamo perso il sogno dello scudetto ha tolto energie alla squadra. Ma questa non può essere una scusa o un motivo per quello che abbiamo fatto».