Behrami eccede: «Icardi al Milan andrebbe! Più gol di Lautaro Martinez»

Behrami fa discutere. L’ex centrocampista, nello studio di DAZN per il post partita di Fiorentina-Milan, consiglia Icardi come prossimo attaccante del Milan. Ritenendo che in Serie A, oggi, farebbe più gol di Lautaro Martinez.

IL 9 – Mauro Icardi ha diciassette gol in ventisei partite in Super Lig col Galatasaray. Per Valon Behrami sarebbe l’uomo giusto per il… Milan, dopo sei anni all’Inter: «Io penso che, se avesse la possibilità di tornare a Milano, lui la coglierebbe. Sarebbe capocannoniere in Serie A? Sì, facile. Facendo più gol di Lautaro Martinez? Sì certo. Quello che apprezzo di lui è che non ha paura, è uno di quei giocatori a cui piace osare. Non gli interessa: l’hanno criticato e stracriticato, lui ha sempre fatto vedere in campo la freddezza. La responsabilità non gli pesa mai, Icardi per me è un giocatore straordinario anche per quello che può creare come ambiente».