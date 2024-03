VIDEO – Genoa-Frosinone 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Frosinone, match della trentesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



BOTTA E RISPOSTA – Genoa-Frosinone 1-1 nella trentesima giornata di Serie A. Un punto che serve soprattutto al Frosinone, che muove la classifica anche se la corsa salvezza necessita di qualcosa di più. Genoa pericolosissimo al 10′, con angolo da destra e colpo di testa di Johan Vasquez sulla traversa con Stefano Turati decisivo sulla seguente deviazione di Stefano Sabelli. Un fallo di Caleb Okoli su Albert Gudmundsson porta a un rigore, che l’islandese trasforma spiazzando il portiere del Frosinone: 1-0 al 30′. Per Gudmundsson, accostato più volte all’Inter, è il gol numero undici in questa Serie A. Che però non vale tre punti, perché tempo sei minuti e un cross di Nadir Zortea da destra sul fondo trova a rimorchio Reinier per la girata vincente. Per il Genoa pomeriggio non fortunato, con i problemi fisici di Mateo Retegui e di Ruslan Malinovskyi appena entrato. I rossoblù sfiorano il vantaggio con Junior Messias, tiro di poco a lato, ma rischiano nel recupero. Perché al 93′ l’arbitro fischia un rigore al Frosinone per un presunto fallo di mano, che però non esiste: il VAR lo revoca.

GENOA-FROSINONE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Genoa-Frosinone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.