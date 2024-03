VIDEO – Torino-Monza 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Monza, match della trentesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SUCCESSO CONTESTATO – Torino-Monza 1-0 nella trentesima giornata di Serie A. Il Torino vince col Monza, che esce dal campo furioso per l’arbitraggio. In undici contro undici, i brianzoli sfiorano il vantaggio con un sinistro di Andrea Colpani deviato da Jean-Daniel Akpa Akpro di un soffio a lato. Poi è nella ripresa che iniziano le recriminazioni, fra rigore ed espulsione. Al 69′ Antonio Sanabria, entrato da poco, porta in vantaggio il Torino dal dischetto. Lo fa dopo un fallo di Matteo Pessina su Samuele Ricci, non così evidente (come trattenuta) ma che l’arbitro fischia senza alcuna esitazione. Così come – con gli stessi protagonisti – il direttore di gara Gianluca Aureliano non ha dubbi su un contrasto dove dà fallo e secondo giallo a Pessina, lasciando il Monza in dieci. Con l’uomo in più i granata possono gestire la parte finale di partita, portando a casa tre punti che vogliono dire avere ancora speranze di lottare per l’Europa.

TORINO-MONZA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Torino-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.