Supercoppa Italiana, domani presentato nuovo format: le novità – TS

La Supercoppa Italiana sta per cambiare format. Domani, scrive Tuttosport, verranno illustrate le nuove modialità del torneo: tutte le novità

NUOVO FORMAT – Il format della Supercoppa Italiana è destinato a cambiare a breve. Secondo Tuttosport, nella giornata di domani, verrà presentato il nuovo torneo nel corso dell’assemblea della Lega Serie A che si svolgerà presso il salone d’onore del CONI. Il torneo dovrebbe essere disputato ad Abu Dhabi con l’ampliamento a quattro squadre, in maniera simile a quanto avviene in Spagna. Il trasferimento ad Abu Dhabi andrà in scena a partire dall’edizione 2023, con la prossima che, invece, dovrebbe essere disputata per l’ultima volta in Arabia Saudita.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi