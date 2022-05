Stojkovic (CT Serbia): «Coppa Italia? Fidatevi, Vlahovic farà gol all’Inter»

Dragan Stojkovic, CT della Serbia, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus pronto a sfidare l’Inter in Coppa Italia

SICUREZZA – Queste le parole di Stojkovic: «Assistere alla finale di Coppa Italia? Non ho ancora deciso. Ma la partita la guarderò di sicuro. Fidatevi di me: Vlahovic fa gol contro l’Inter. È una coppa importante per la stagione dei bianconeri, ma soprattutto per Dusan che farà di tutto per alzare il suo primo trofeo con la maglia della Juventus».

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia