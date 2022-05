Juventus-Inter e le scelte in attacco, i precedenti parlano chiaro

Chi sceglierà in attacco Inzaghi per Juventus-Inter? Guardando i precedenti la scelta per la finale di Coppa Italia è ovvia: Dzeko e Lautaro Martinez.

SCELTA OVVIA – Chi sceglierà in attacco Inzaghi per la finale di Coppa Italia? Una domanda che in realtà è stata ciclica in questa stagione. Proprio la gestione del reparto offensivo infatti è stata una delle maggiori critiche rivolte al tecnico. Per Juventus-Inter gli attaccanti sono tutti a disposizione. La scelta libera. I precedenti però parlano chiaro. Dando una coppia come assoluta favorita.

TITOLARI FISSI – Parliamo di quella che è la coppia titolare della stagione, composta da Dzeko e Lautaro Martinez. Quella che in campo ha funzionato meno e sicuramente la meno gradita dai tifosi. Inzaghi però in loro crede. Si fida, anche troppo. Nell’ultima partita con l’Empoli Dzeko è partito dalla panchina, giocando solo 20 minuti nel finale. DIfficile non vederci un indizio. Perché come si diceva i precedenti pesano.

PRECEDENTI CHIARI – Inter e Juventus si sono affrontate tre volte in questa stagione. Due in campionato e una in Supercoppa. In tutti i precedenti la coppia d’attacco titolare è stata formata da Dzeko e Lautaro Martinez. Una scelta fissa. Di più. L’unico incrocio multiplo di tutto l’anno in cui Inzaghi non ha fatto cambiamenti in attacco. Evidentemente una sua scelta precisa, basata su convinzioni solide. Malgrado i risultati in campo, verrebbe da dire. Dzeko e Lautaro infatti non hanno esattamente brillato nei precedenti. Trovando al massimo qualche lampo. Nella finale troveranno la loro svolta? O Inzaghi cambierà a sorpresa?