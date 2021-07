Strootman-Cagliari: «Nainggolan? Ci ho parlato, sarà un piacere giocarci»

Kevin Strootman ad un passo dal vestire la maglia del Cagliari. Nella giornata odierna, ha fatto le visite mediche presso Villa Stuart a Roma. Il centrocampista, intervistato da Dario Marchetti di “TMW”, spera di rigiocare insieme a Nainggolan

SPERANZA − Kevin Strootman diventerà un giocatore del Cagliari. Il giocatore si è pronunciato così su un suo possibile compagno: «Sono contento di rimanere in Italia e di approdare al Cagliari ma prima bisogna fare i test medici. Ho parlato con Radja Nainggolan. Non so se lui ha firmato al Cagliari ma sarà bello poter ritornare a giocare lui».