Sensi carico per la nuova stagione con l’Inter: «Andiamo»

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, vuole ricominciare al meglio la prossima stagione. Dopo i diversi infortuni dell’ultimo anno e mezzo, il giocatore ha l’obiettivo di rifarsi. La sua carica l’ha mostrata tramite un post sul suo profilo ufficiale di Instagram

CARICO − Sensi ha saltato diverse partite per infortunio con la maglia dell’Inter. Sfortuna che lo ha tartassato anche con la maglia dell’Italia, in quanto è stato escluso dalla lista di Euro 2020 proprio nelle ultime ore a discapito di Matteo Pessina. Il giocatore, però, vuole ritornare al 100% per potersi rendere protagonista con la maglia nerazzurra la prossima stagione. Sensi ha mostrato la sua carica tramite un video pubblicato su Instagram con tanto di didascalia: «Andiamo».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Sensi (@stefanosensi12)