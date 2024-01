Stankovic: «Inter stra-dominante a Monza! Una cosa simile al 2010»

Stankovic, ex centrocampista dell’Inter e attualmente allenatore del Ferencváros, continua sempre a seguire la sua ex squadra. Ospite di 90° minuto, trasmissione in onda su Rai 2, il serbo parla del gruppo forgiato da Inzaghi trovano anche una similitudine con l’Inter del Triplete. Poi un commento sul match di Champions League contro l’Atletico Madrid

FAVORITI – Dejan Stankovic segue sempre con estremo interesse l’Inter, sua ex squadra. Il serbo parla così della lotta scudetto con la Juventus: «Dopo la prestazione di ieri dell’Inter su un campo non facile e contro una squadra ben allenata, ho visto una squadra stra-dominante. Sarà un testa a testa, di sicuro un piccolo vantaggio lo do alla Juventus nella preparazione delle partite perché non ha le coppe e ora da allenatore capisco cosa vuol dire. L’Inter non può scappare dall’essere favorita, la vedo bene, alla grande direi. Inzaghi sta facendo un gradissimo lavoro, giocano a memoria e per me sono favoriti».

RICETTA DEL SUCCESSO – Stankovic vede una similitudine con l’Inter del 2010: «Se vedo similitudini con l’Inter del Triplete? Sì perché è un gruppo maturo, se torniamo indietro al gruppo di Mourinho eravamo tutti o quasi over 30 e molto diretti. Non c’era alcun problema tra di noi perché lo spogliatoio era il nostro punto di forza. Questa Inter mi ricorda i bei tempi perché il gruppo è la vera forza, poi c’è un allenatore che allena bene e che conosce bene pregi e difetti di questi calciatori. Questa è una ricetta importante per il successo».

SCELTA – Stankovic ne sceglie solo uno tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu: «Chi porterei al Ferencváros? Li prenderei tutti e due ma da ex centrocampista mi piace molto come giocano i centrocampisti dell’Inter. Quindi prendo Calhanoglu perché è una delle anime dell’Inter. Un ragazzo straordinario che si adatta bene ovunque ma davanti alla difesa sta facendo girare la squadra in modo pauroso».

DETTAGLI – Stankovic chiude con un commento sul confronto in Champions League tra Inter e Atletico Madrid: «Secondo me sarà una partita molto tosta, tra due allenatori molto ben preparati. Non posso dare alcun pronostico. L’Atletico Madrid ha giocato partite importanti in questi anni, mentre l’Inter la scorsa stagione è arrivata in finale. E secondo me quando senti il profumo di Champions League così vicino ti viene voglia di riprovare. Sono certo che sarà una sfida decisa dai piccoli dettagli perché sono due squadre molto preparate tatticamente e tecnicamente. Thuram è un ragazzo che si sta facendo valere e si farà valere, è diversa l’Inter rispetto all’anno scorso. Ha il baricentro un po’ più alto, secondo me ha così tante qualità che può giocare a qualsiasi altezza».