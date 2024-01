Locatelli non cita lo scudetto: «Altro obiettivo! Inter? Guardiamo a noi»

Locatelli, in attesa del confronto tra Juventus e Sassuolo, parla della corsa scudetto con l’Inter che ieri ha stravinto sul campo del Monza. Il centrocampista bianconero ripete il mantra del suo allenatore, Allegri, non pronunciando mai la parola scudetto: di seguito le sue dichiarazioni a 90° minuto su Rai 2

CAMMINO E PUNTI – Manuel Locatelli, in attesa di scendere in campo contro il Sassuolo, parla del duello scudetto tra Inter e Juventus: «Se il possibile lieto fine è stimolo o pressione? Deve essere uno stimolo anche perché quando giochi alla Juventus hai sempre pressione, quindi questo è uno stimolo per fare bene. Noi, come dice sempre il mister, abbiamo come obiettivo quello di fare più punti possibili. Pensiamo una gara alla volta e poi vedremo. Se con l’Inter in Supercoppa può esserci il colpo di scena? Chiaro che guardiamo anche a loro ma dobbiamo pensare a noi stessi perché il percorso parte da noi, dobbiamo concentrarci sul nostro cammino e fare più punti possibili».