Spezia, vittoria con brivido contro il Venezia. Un errore di Esposito

Vittoria con brivido ai trentaduesimi di Coppa Italia per lo Spezia contro il Venezia. Un errore grave alla prima ufficiale per Francesco Pio Esposito.

RIGORI – Spezia e Venezia hanno pareggiato per 2-2 alla fine dei tempi regolamentari. Ci sono voluti i calci di rigore per conoscere la qualificata ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alla fine i liguri hanno superato il turno dopo essersi fatti recuperare per due volte nei 90 minuti. I gol di Mirco Antonucci e Luca Moro non sono bastati, i fratelli Esposito hanno sbagliato due rigori. Il primo il fratello più grande al 63′, il secondo l’attaccante di proprietà dell’Inter nella lotteria finale. Grande errore alla prima ufficiale per il classe 2005, che però non ha portato alla sconfitta.