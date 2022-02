Spalletti: «Vittoria importante. Inter? Dobbiamo recuperare tutti»

L’Inter ha buttato via la possibilità di portarsi a +7 sul Milan e rimanere a +4 sul Napoli. Lo scontro diretto con i partenopei di settimana prossima potrebbe valere il sorpasso della formazione di Spalletti che ha parlato così nel post partita di Venezia.

VITTORIA – Inizialmente Spalletti si è fermato sulla vittoria maturata per 2-0 al Penzo di Venezia grazie alle reti di Osimhen e Petagna (vedi articolo). Ecco le parole del tecnico dei partenopei. «Abbiamo la possibilità di fare delle ottime partite e giocare per vincere contro chiunque. E’ una vittoria importante e difficile perché mai niente è scontato. Abbiamo giocato anche un gran calcio per lunghi tratti. In cosa può ancora migliore Osimhen? Lui ha le qualità e le caratteristiche, dobbiamo migliorare noi nel servirlo. Dobbiamo giocargli la palla più velocemente negli spazi. Nel primo tempo ci abbiamo giocato poco e spesso aveva tutta la squadra intorno. Ritorno di Anguissa comporta cambio modulo? Che idee hai in mente (chiede a Matri, ndr). A centrocampo siamo sempre tre lo stesso. Abbiamo tanti giocatori bravi ma non è questo più quello dà il vantaggio. Dobbiamo essere tutti più squadra, è quello il vantaggio. Se metti un centrocampista più fisico manca qualità davanti e potrebbe mancare il numero. Noi abbiamo fatto giocare poco anche Demme che è molto bravo nel costruire l’azione. Lobotka ha fatto dei grandi passi in avanti e oltre a giocare bene lui fa giocar bene anche tutti gli altri».

SCUDETTO

SUPER-SFIDA – Infine anche una considerazione sulla prossima partita. L’Inter infatti è una grande avversaria e in paio c’è lo scudetto. «Inter? Noi abbiamo ancora da recuperare dei calciatori. In quello che diceva Matri prima con la possibilità di cambiare 3-4 calciatori nel secondo tempo ci manca. Abbiamo una settimana per lavorare bene e per recuperare dei giocatori. Uno come Koulibaly ti dà un valore anche di presenza nello spogliatoio. Abbiamo bisogno di tutti in queste partite».