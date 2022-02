Napoli, Osimhen-Petagna. 2-0 a Venezia e -1 dall’Inter capolista

Il ritorno al gol di Victor Osimhen su assist di Politano e il tap-in in pieno recupero di Petagna permette al Napoli di sbancare il Penzo di Venezia e portarsi a -1 dall’Inter capolista. La squadra di Spalletti ringrazia i propri bomber e si porta in zona sorpasso dei nerazzurri considerando che ci sarà lo scontro diretto.

REPORT – Il Napoli si porta in zona sorpasso. Settimana prossima infatti ci sarà lo scontro diretto Napoli-Inter e i partenopei, con il 2-0 sul campo del Venezia, si porta a -1 dai nerazzurri. A segnare sono prima Osimhen, tornato al gol nella ripresa del match su assist di Politano e poi Petagna che, dopo l’espulsone di Ebuehi per entrata killer su Mertens, chiude i conti in contropiede al 100′ con il tap-in dopo il tiro parato a Mertens. Tre punti fondamentali che riaprono il discorso scudetto con Milan e Napoli ora a -1 dall’Inter.