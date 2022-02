Ferrara: «Scudetto? Discorso mai chiuso. Ma va ricordato che l’Inter…»

L’Inter ha fallito l’allungo in campionato complice la sconfitta nel derby. I nerazzurri ora sono a +1 su Milan e Napoli con i partenopei che affronteranno l’Inter settimana prossima. Ecco il pensiero di Ciro Ferrara a Dazn nel post partita dei partenopei.

CAMPIONATO – L’Inter non ha allungato in campionato complice la sconfitta per 2-1 contro il Milan. Settimana prossima c’è la trasferta contro l’altra seconda della Serie A, il Napoli. Ecco il pensiero di Ciro Ferrara. «Il campionato non è mai stato chiuso. Le squadre davanti se la stanno giocando. E’ bello vedere un campionato così. Le squadre si stanno dando battaglia ma è veramente bello. Nonostante la Coppa d’Africa il Napoli è lì, non si è vista la differenza con giocatori mancati. All’inizio si temeva la partenza di quei giocatori ma questa vittoria, la quarta sconfitta consecutiva, porta il Napoli a -1. Ma va ricordato che l’Inter ha anche una gara in meno».